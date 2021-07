Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irakian Mustafa Al-Kadhimi va fi primit la Washington de presedintele american Joe Biden la 26 iulie, a anuntat vineri Casa Alba, in timp ce Irakul se afla in centrul tensiunilor sporite dintre Washington si Teheran, noteaza AFP. Vizita urmeaza sa permita "sublinierea parteneriatului strategic"…

- Fostul presedinte american George W. Bush a criticat miercuri decizia de retragere a trupelor NATO din Afganistan, pe care o considera o ”greseala” de pe urma careia vor avea de suferit ”femeile si fetele afgane”.”Femeile si fetele afgane vor suferi un prejudiciu…

- Vizita papei in Irak, prezența istorica a creștinilor in aceasta țara, precum și eforturile interne privind stabilitatea și coexistența pașnica au fost pe agenda colocviilor dintre premierul irakian Mustafa Al-Kadhimi și reprezentanții Sfantului Scaun dupa audiența de vineri, 2 iulie 2021, la papa…

- Fostul premier israelian Benjamin Netanyahu s-a folosit duminica de ultimul discurs susținut în fața parlamentului pentru a promite o întoarcere rapida la putere și pentru a-i ataca pe succesorul sau și administrația președintelui american Joe Biden, relateaza Fox News.Netanyahu,…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a criticat vineri deplasarea de catre Statele Unite bombardierului strategic american B-52H Stratofortress la exercitiile NATO care au loc in prezent in Marea Baltica, sustinand ca gestul reprezinta o „noua provocare” la adresa Moscovei inaintea summitului Putin-Biden,…

- Angela Merkel se va deplasa la Washington, pe 15 iulie, in urma invitației inaintate de președintele SUA, Joe Biden. Cancelarul german a declarat ca așteapta cu nerabdare sa deschida „un nou capitol” in relațiile germano-americane, iar in vizita de luna viitoare, politicianul planuiește sa consolideze…

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…