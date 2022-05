Stiri pe aceeasi tema

- Cu un vot de 188 pentru și 8 impotriva, Parlamentul de la Helsinki a aprobat planurile președintelui și premierului de a solicita oficial aderararea la alianța militara NATO, relateaza The Guardian . Finlanda urmeaza acum sa semneze solicitarea oficiala și sa o trimita la sediul NATO in zilele urmatoare,…

- Viceministrul rus de externe Serghei Ryabkov a declarat luni ca alegerile facute de Finlanda și Suedia de a se alatura alianței militare NATO este o greșeala care va avea „consecințe de amploare” și va duce la schimbarea radicala a situației globale, relateaza agenția de presa rusa Interfax preluata…

- Rusia lui Putin, putere obosita și prafuita care și-a demonstrat spiritul criminal in agresiunea din Ucraina, nu mai sperie pe nimeni. In ciuda amenințarilor directe, doua importante puteri militare ale Europei, Suedia și Finlanda, sunt decise sa intre in alianța nord-atlantica, NATO. In fapt, atat…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto i-a telefonat presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-i trasmite ca tara nordica va decide sa solicite aderarea la NATO in urmatoarele zile. Conversatia cu Putin „a fost directa”, a declarat acesta intr-un comunicat. Anterior, sambata, Niinisto a respins sugestiile…

- Presedintele american Joe Biden a discutat telefonic vineri cu prim-ministrul suedez Magdalena Andersson si cu presedintele finlandez Sauli Niinisto timp de peste jumatate de ora, a anuntat Casa Alba, in contextul in care Turcia a amenintat sa blocheze aderarea celor doua tari la NATO, relateaza…

- Premiera la Casa Alba! Presedintele american, Joe Biden, a anuntat ca a ales-o pe Karine Jean-Pierre ca viitoarea purtatoare de cuvant, atribuind pentru prima data acest post unei femei de culoare si lesbiana declarata. Ea o va inlocui pe Jen Psaki, a carei adjuncta a fost pana in prezent, cu incepere…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat sambata cu premierul suedez Magdalena Andersson despre sancțiunile rusești și aderarea Ucrainei la UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele american Joe Biden va avea luni o intalnire in format virtual cu premierul indian Narendra Modi, in care va aborda, printre altele, conflictul din Ucraina, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…