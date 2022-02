Joe Biden, convorbire telefonică cu Vladimir Putin Președintele Joe Biden intenționeaza sa vorbeasca sambata cu președintele rus Vladimir Putin. SUA au avertizat vineri ca Rusia ar putea ataca Ucraina cu bombe și rachete in orice moment, relateaza CNN, care citeaza sub anonimat „o persoana familiarizata cu acest subiect”. La randul sau, Palatul Elysee a anunțat vineri seara ca presedintele francez Emmanuel Macron va discuta sambata la pranz cu Vladimir Putin despre criza de la granita ruso-ucraineana. Occidentalii inca doresc sa rezolve criza ruso-ucraineana prin „mijloace diplomatice, dialog si descurajare”, potrivit Președinției franceze. Vineri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

