- Vineri, Rusia l-a criticat pe presedintele american Joe Biden dupa ce acesta a declarat ca nu este surprins ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin a fost ucis in prabusirea unui avion , avertizand de asemenea ca nu este potrivit pentru Washington sa faca astfel de remarci. Miercuri, 23 august,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși nu știe ce s-a intamplat cu liderul Wagner, nu este suprins de știrile despre posibila moartea a lui Evgheni Prigojin in timpul prabușirii unui avion in Rusia,…

- Ministerul britanic al Apararii considera ca exista posibilitatea realista ca Rusia sa nu mai finanteze activitatile grupului de mercenari Wagner, relateaza duminica Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . Ministerul britanic a consemnat duminica intr-un buletin informativ ca statul rus a luat masuri…

- Seful serviciului de informatii externe al Rusiei, Serghei Naraskin, afirma ca a discutat telefonic la sfarsitul lui iunie cu omologul sau american, directorul CIA (Agentia Centrala de Informatii) William Burns, pe tema „ce e de facut cu Ucraina”, transmite miercuri agentia TASS, preluata de Reuters.…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa insurecția de o zi a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei lui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin o arestare,…

- Un avion cu reactie, avand legatura cu seful grupului paramilitar privat Wagner, Evgheni Prigojin, a zburat marti din Rusia spre Belarus, presupunandu-se ca aeronava l-ar putea transporta pe omul de afaceri in exil, la trei zile dupa ce a condus o revolta esuata impotriva armatei ruse, transmite Reuters,…

- UPDATE, ora 9,00 – Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata…