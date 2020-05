Democratul Joe Biden, aflat in cursa pentru Președinția Statelor Unite, a cerut vineri dezvaluirea oricarei potentiale dovezi legate de acuzatia facuta de o fosta asistenta ca ar fi hartuit-o sexual in urma cu peste 20 de ani. El a negat acuzațiile printr-un comunicat de presa, dar si in timpul interviului acordat la MSNBC.