Joe Biden a aterizat la Belfast, pentru o vizită-fulger în Irlanda de Nord. Liderul american, întâmpinat de Rishi Sunak Președintele american Joe Biden a aterizat marți seara la Belfast, unde a venit sa sarbatoreasca 25 de ani de pace in Irlanda de Nord si sa incerce sa relanseze dialogul politic care este blocat de mai bine de un an, relateaza Agerpres citand AFP. Intampinat la sosire de premierul britanic Rishi Sunak, acesta va petrece doar cateva ore in provincia britanica, inainte de a se indrepta spre Republica Irlanda pentru un sejur mai lung, pe urmele stramosilor sai materni. Vorbind cu reporterii inainte de a decola cu Air Force One, Biden a declarat ca dorește sa protejeze acordul din Vinerea Mare, care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

