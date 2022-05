Jocul Mythic Legends este disponibil acum și pe AppGallery Huawei Consumer Business Group anunța lansarea Mythic Legends, noul RPG de strategie de la Outfit7, in AppGallery și HUAWEI GameCenter. Noul titlu plin de acțiune ofera pasionaților batalii multiplayer pline de adrenalina, eroi cu o putere incredibila, progres in joc și recompense constante. Lider global in domeniul jocurilor pentru dispozitive mobile, Outfit7 lanseaza jocul mult așteptat la nivel mondial, facandu-l disponibil pentru utilizatorii Huawei și consolidand inca o data AppGallery ca platforma de aplicații de top la nivel global. Jocul provoaca utilizatorii sa construiasca o armata cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

