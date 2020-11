Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Spitalului de Urgenta "Elena Beldiman" din Barlad si un salariat al Serviciului de Ambulanta Vaslui au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzati de comiterea mai multor infractiuni de trafic de influenta si inselaciune. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Serviciul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, mentinerea in activitate, peste termenul pentru care a fost incadrat, a personalului angajat fara concurs in perioada starii de urgenta din institutiile din cadrul sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala,…

- Situația a fost descoperita in urma unui audit facut de administrația orașului. Barbatul se ocupa de achizițiile in biblioteca și era verificat rar. S-a descoperit ca barbatul vindea online cartușele cu toner de imprimanta. El a cumparat, de-a lungul timpului, de zece ori mai mult toner decat avea nevoie…

- Francezul Francois Roberts a lovit bara consecutiv de 47 de ori la antrenamentele echipei Fc Nantes, in 2011, cel mai mare numar de lovituri consecutive de la 11 metri in bara – recordul acesta exista sau l-am inventat noi ?

- Tanarul, angajat al Spitalului Militar din Constanta, din motive necunoscute, a pierdut controlul volanului si a intrat cu viteza intr un copac. Ieri s a implinit un an de la moartea lui Ionut Marian Ailincai, in varsta de 26 de ani, angajat al Spitalului Militar din Constanta. Tanarul a fost implicat…

- Dispozitivul a fost pus deja in vanzare. Prima companie care l-a folosit a reușit sa opreasca raspandirea virusului printre angajati, fara sa opreasca activitatea. Cu ajutorul functiei Bloetooth si a undelor radio, aparatul electronic delimiteaza o zona de siguranța de doi metri in jurul celui care…

- CHIȘINAU, 14 sept. - Sputnik. Președintele Judecatoriei Chișinau cu sediul in sectorul Centru, Radu Țurcanu, a semnat astazi o dispoziție in care se anunța ca un angajat din cadrul instituției a fost testat pozitiv la COVID-19. Astfel, in urmatoarea perioada, judecatorii vor examina doar anumite…

- Serviciul de Protecție și Paza confirma ca autovehiculul ministrului Lucian Bode era condus de un angajat al SPP. „Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza, aflat in misiune, cu semnalele acustice și luminoase pornite conform legii, a fost implicat intr-un accident pe DN7, in județul Argeș.…