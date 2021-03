Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) o va intalni pe franțuzoaica Caroline Garcia (27 de ani, #51 WTA) in turul 2 al turneului de la Miami. Meciul va avea loc pe Court 1 și nu va incepe mai devreme de ora 23:00 in Romania. In prima runda a turneului, Caroline Garcia a trecut de Mihaela Buzarnescu (32…

- Simona Halep se pregatește pentru revenirea în circuitul WTA, prima ocazie fiiind, în mod normal, turneul de la Miami (va debuta pe 23 martie). Sportiva noastra trage din greu la antrenament, iar uneori, drept rasplata, își bucura simțurile și cu câte ceva dulce. La finalul…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep s-a impus, cu scorul de 76-68, in fata celor de la CS Municipal Targoviste, intr-o partida contand pentru etapa a 16-a a Ligii Nationale, desfasurata la Sala Sporturilor din Constanta. Primele trei sferturi au fost controlate de constantence (25-24,…

- Simona Halep joaca marti, 16 februarie, impotriva fostului lider WTA, Serena Williams, in sferturile de la Australian Open. Partida se va disputa de la ora 10:00, fiind transmisa in direct de Eurosport.UPDATE 9.40. Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) si americanca Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) s-au…

- Patrick Mouratoglou a prefațat meciul dintre Serena Williams și Simona Halep (Australian Open, sferturi de finala), antrenorul francez fiind conștient de faptul ca sportiva noastra va intra pe teren cu o alta încredere dupa victoria categorica din finala de la Wimbledon (2019). Idei pe…

- Ion Țiriac (81 de ani) a relatat in exclusivitate pentru GSP senzațiile pe care le-a experimentat dupa victoria reușita de Simona Halep cu Serena Williams in finala de la Wimbledon 2019. Simona Halep și Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) se vor intalni in sferturile de la Australian Open, intr-un meci…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a bifat, duminica, 14 februarie, la Melbourne, victoria sa cu numarul 100 in turneele de Grand Slam. Ea a invins-o, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, in optimile Australian Open. A doua jucatoare a lumii, Simona Halep contabilizeaza…

- Simona Halep are parte de un start de an excelent. Sportiva noastra a castigat primul meci din 20201, la Adelaide, in partida demonstrativa cu Ashleigh Barty. A fost o victorie in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 10-8, dupa un joc foarte bun si solid pentru o prima reprezentatie dupa o perioada lunga de…