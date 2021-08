Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal masculin a Mexicului a trecut de reprezentativa Japoniei, scor 3-1, în finala mica a turneului de fotbal de la JO Tokyo. Pentru Mexic au marcat Sebastian Cordova ('13-penalti), Johan Vasquez ('22) si Alexis Vega ('58).Golul japonezilor a fost înscris…

- Selectionata Braziliei, detinatoarea titlului, s-a calificat in finala turneului masculin de fotbal al Jocurilor Olimpice de la Tokyo, invingand cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare reprezentativa Mexicului, marti, la capatul unui meci disputat pe Ibaraki Kashima Stadium, cu portile inchise.…

- Brazilia - Mexic si Japonia - Spania sunt semifinalele turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in urma meciurilor jucate sambata in sferturile de finala. Brazilia, campioana olimpica en titre, s-a calificat in penultimul act dupa o victorie la limita in…

- Selectionata Frantei a fost invinsa fara drept de apel de formatia Mexicului, cu 4-1, joi, in Grupa A din turneul masculin de fotbal, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa olimpica a Mexicului, care a intrecut formatia similara a Romaniei cu 1-0, intr-un joc de pregatire disputat luna trecuta la…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei sunt la egalitate, 1-1 (0-0), dupa cele 90 de minute regulamentare ale meciului care are loc marti seara pe Stadionul Wembley din Londra, in semifinalele EURO 2020. Vor urma doua reprize de prelungiri a 15 minute fiecare. Federico Chiesa…