- Germania continua sa conduca in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, dupa competitiile de vineri, in care a obtinut aur si argint in proba masculina de skeleton. Christopher Grotheer a castigat medalia de aur, iar Axel Junck a obtinut bronzul, astfel ca Germania…

- Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 10 la Jocurile Olimpice de la Beijing in proba sprint 7,5 km. Ea a trecut linia de finiș cu un minut, 15.2 secunde mai tarziu decat noua campioana olimpica, norvegianca Marte Olsbu Roeiseland.

- Johannes Strolz, Austria, a cucerit medalia de aur in concursul de combinata alpina din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2022, desfasurat joi la Yanqing, China, calcand astfel pe urmele tatalui sau, Hubert Strolz, campion olimpic in aceeasi proba in urma cu 34 de ani, la JO 1988 de la Calgary , Canada,…

- Naționala Rusiei, dupa prestația patinatorilor in turneul pe echipe, a ajuns pe primul loc in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Beijing, relateaza Noi.md. In proba de patinaj artistic Kamila Valieva a ocupat primul loc. Și-a invins rivalii, chiar și in ciuda caderii. Conform rezultatelor…

- Italienii Stefania Constantini si Amos Mosaner sunt neinvinsi dupa patru meciuri in concursul de dublu mixt la curling, in urma meciurilor jucate vineri la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza Agerpres. Italia a intrecut Norvegia cu 11-8 si Cehia cu 10-2 in partidele de vineri.Canada,…

- Delegatia Austriei pentru Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing (4-20 februarie) numara 106 sportivi si are ca obiectiv castigarea a 14-17 medalii, transmite Xinhua, citat de Agerpres. Miercuri, cu prilejul unei ceremonii organizate de guvernul austriac inainte de plecare sportivilor, Karl Stoss,…

- Principalii dușmani ai Jocurilor Olimpice de Iarna, cât și ai sporturilor din acest anotimp sunt schimbarile climatice. Competiția programata sa înceapa la Beijing în luna februarie a acestui an ar putea folosi pâna la 100% apa tratata chimic pentru a produce zapada. Jocurile…

- Norvegianca Ingvild Flugstad Oestberg, dubla campioana olimpica la schi fond, va rata JO de iarna de la Beijing (4-20 februarie) din cauza problemelor de sanatate, a anuntat duminica Federatia de schi din Norvegia (NSF), citata de AFP. Sportiva, in varsta de 31 ani, a fost medaliata cu aur…