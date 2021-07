Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit prima medalie de aur, in noaptea de marți spre miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat proba de dublu vasle feminin. Medalie, de argint, au adus și Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au terminat pe doi…

- Mugurel Semciuc, component al barcii de patru rame fara carmaci, vicecampion olimpic la Jocurile de la Tokyo, a declarat ca aceasta medalie inseamna cinci ani de munca. ''A fost o cursa grea, pentru ca in finala au fost cele mai puternice tari din lume. Noi ne-am facut cursa noastra, pentru…

- Echipa Germaniei a castigat concursul de dresaj pe echipe la Jocurile Olimpice de la Tokyo si i-a oferit astfel Isabellei Werth al saptelea titlu olimpic, marti, ceea ce face din ea o referinta absoluta a echitatiei, transmite AFP. Foto: (c) CHRISTIAN BRUNA/EPA …

- „Am 37 de ani, ma dor toate, m-am chinuit, e cea mai muncita și mai chinuita medalie din toata cariera mea, așa ca nu-mi pasa de aurul care este la gatul lui Sun Yiwen”, a declarat Ana-Maria Popescu dupa ce a caștigat medalia de argint la spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Declarația…

- Atat de aproape de aur… Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ”tusa de aur”. Reprezentanta noastra a pierdut dramatic, in…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a cucerit medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sambata, dupa ce a fost invinsa in finala de chinezoaica Yiwen Sun cu 11-10, prin ''tusa de aur''.

- Un sportiv nevoit sa renunte la participarea la o finala in doi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de exemplu la tenis sau badminton, din cauza testarii pozitive cu coronavirus, va primi medalie de argint, a anuntat CIO, potrivit L’Equipe, noteaza news.ro. “Daca un sportiv trebuie sa renunte…

- Fostul tenisman Andrei Pavel a declarat miercuri ca Romania are sanse mari sa castige cel putin o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo in turneele de tenis, mai ales la feminin. "A fost incredibil la Rio, am fost alaturi de Horia Tecau si Florin Mergea, au avut sanse la aur acolo.…