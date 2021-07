JO 2020: Andy Murray, dublul campion olimpic en-titre, s-a retras din proba de simplu de la Tokyo

Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au obtinut doua victorii sambata la tenis de masa, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in probele de simplu masculin si dublu mixt. La dublu mixt, perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs s-a calificat in sferturile de finala dupa ce au intrecut in primul tur cuplul…

- Ovidiu Ionescu s-a calificat, sâmbata, în al doilea tur al probei de simplu masculin la tenis de masa din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.Românul Ovidiu Ionescu a trecut în primul tur de australianul Xin Yan, scor 4-1 (11-7, 13-11, 7-11, 11-8, 11-6). Meciul a durat…

- Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo va avea loc vineri, de la ora locala 20:00 (14:00 la Bucuresti), dar in prima zi oficiala a competitiei polisportive din capitala Japoniei vor mai avea loc si intreceri la canotaj si tir cu arcul, potrivit Agerpres. Programul intrecerilor…

- Cel mai bine clasat tenismen britanic, Daniel Evans (28 ATP), a fost nevoit sa renunte la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza BBC.Evans, în vârsta de 31 de ani, a declarat ca este "extrem de dezamagit"…

- Starul britanic al atletismului Mo Farah (38 ani), cvadruplu campion olimpic, a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de 10.000 m, vineri la Manchester, informeaza AFP. Cu timpul de 27 min. 47 sec. 04/100, Farah a ratat baremul minim pentru Tokyo (27:28.00). Intrucat data limita…

- Tenismanul scotian Andy Murray va reprezenta Marea Britanie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, atat in proba de simplu, cat si in cea de dublu, cu intentia de a-si apara medaliile de aur cucerite in 2012 si 2016, informeaza EFE. Murray, fost lider al clasamentului ATP, a castigat, de asemenea, o medalie…

- Jucatoarea de tenis de masa Liu Shiwen, campioana mondiala la simplu in 2019, nu a fost selectionata sa reprezinte China in proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Liu Shiwen, 30 ani, nr. 7 mondial, va juca in schimb in probele de dublu feminin si…

- Incident stanjenitor in timpul unei conferințe online, organizata pe zoom, de Comitetul Olimpic Internațional: un protestatar, care se acreditase ca jurnalist, a intrerupt brusc apelul și a injurat: ”La naiba cu Olimpiadele”, noteaza Blick . Uluit, Michael Adams, purtator de cuvant al CIO, a pus punct…