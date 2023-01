Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a SUA, Jill Biden, a fost supusa unei intervenții chirurgicale pentru indepartarea a doua leziuni canceroase ale pielii, a anunțat medicul președintelui american, Kevin O'Connor, citat de BBC.Medicul Kevin O'Connor a precizat ca cele doua leziuni sunt specifice carcinomului bazocelular,…

- Chirurgii au indepartat o leziune canceroasa deasupra ochiului drept al primei-doamne Jill Biden si una de pe piept, a anuntat miercuri Casa Alba, in timp ce o a treia leziune, de pe pleoapa stanga, este in curs de examinare. Dr. Kevin O’Connor, medicul presedintelui Joe Biden, a declarat ca examinarile…

- Prima Doamna Jill Biden a fost operata, miercuri, fiindu-i indepartate doua leziuni canceroase cutanate, a anunțat medicul președintelui, potrivit The Washington Post. Inițial, Jill Biden, in varsta de 71 de ani, a fost pregatita pentru intervenția unei singure leziuni, insa in timpul procedurii a mai…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, va fi operata saptamana viitoare, pentru extirparea unei „mici leziuni” a pielii, descoperita pe fața in urma unui examen de rutina, a anunțat purtatoarea sa de cuvant, transmite AFP. Aceasta intervenție de chirurgie ambulatorie va fi efectuata miercuri, 11 ianuarie,…

- Un control de rutina i-a adus o veste mai puțin placuta Primei Doamne a Statelor Unite. Afla din randurile de mai jos cu ce probleme de sanatate se confrunta Jill Biden, dar și de ce trebuie sa fie operata saptamana viitoare.

- Conform presei de peste ocean, Prima Doamna a Statelor Unite are anumite probleme de sanatate. Conform informațiilor furnizate de Casa Alba, Jill Biden va fi supusa saptamana viitoare unei proceduri medicale. Decizia a fost luata dupa i s-ar fi descoperit anumite probleme in timpul unui control de rutina.…

- Prima Doamna a Statelor Unite a primit o veste neașteptata dupa un control de rutina. Jill Biden urmeaza sa fie operata saptamana viitoare. Cu ce problema se confrunta soția lui Joe Biden. Ce recomandare i-au facut medicii dupa consultații. Anunțul facut de purtatoarea ei de cuvant.

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va fi operata saptamana viitoare. In timpul unui control de rutina, medicii au descoperit o "mica leziune" pe fata, urmand sa fie indepartata printr-o intervenție chirurgicala, a anunțat purtatoarea de cuvant a Primei Doamne, informeaza Agerpres care citeaza…