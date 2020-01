Jihadist sirian condamnat pentru crime de război în Germania Potrivit instantei germane, sirianul, in varsta de 32 de ani si membru al Frontului al-Nusra, a ucis doua persoane si a participat la asasinarea altor 17. In acelasi proces au mai fost judecati alti trei jihadisti sirieni, membri ai aceleiasi grupari si de asemenea veniti in Germania ca refugiati. Ei au participat direct sau indirect la aceste crime si au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre cinci si opt ani.



Faptele dateaza din primavara anului 2013, in timpul luptelor de la Raqqa, fosta "capitala" a gruparii Stat Islamic (SI) in nordul Siriei. Cei 19 prizonieri,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un jihadist sirian venit in Germania ca refugiat a fost condamnat luni de un tribunal din Stuttgart la inchisoare pe viata pentru uciderea a 19 prizonieri de razboi in timpul luptelor din orasul sirian Raqqa, informeaza agentiile DPA si EFE potrivit Agerpres Potrivit instantei germane, sirianul,…

- "Nu avem nicio incredere, insa problemele Siriei nu pot fi rezolvate daca nu se trece prin calea politica. Trebuie sa negociem", a declarat comandantul kurd sirian Mazloum Abdi, liderul FDS al carui nume de razboi este "Kobani". "Iar aceasta nu se poate face fara garantii puternice din partea intregii…

- Fortele americane au efectuat joi misiuni de patrulare intr-o zona din nord-estul Siriei, in apropiere de frontiera turca, pe care au parasit-o in urma cu trei saptamani, inaintea unei ofensive a Ankarei, a constatat un corespondent AFP, potrivit news.ro.Cinci vehicule blindate care arborau…

- Bashar al-Assad, germania, inculpare, Anwar R., Eyad A., Procurorii germani au inculpat doi sirieni pentru crime impotriva umanitatii care includ tortura si uciderea unor activisti ai opozitiei, deschizand calea primului proces al unor membri suspectati ai temutului serviciu de securitate al presedintelui…

- Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra militiilor kurde aliate ale SUA din nord-estul Siriei si a gruparii Stat Islamic a provocat o deplasare masiva a populatiei, existand informatii despre atacuri in care nu s-a tinut cont de civili. "Am vazut si informari, incercam sa le monitorizam.…

- Ministrul american al apararii Mark Esper a afirmat marti ca Turcia pare sa fi comis crime de razboi in Siria pentru care ar trebui sa fie trasa la raspundere, intr-o escaladare a retoricii americane impotriva Ankarei, transmite dpa. Declaratia lui Esper vine dupa ce un atac turc asupra…

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…

- Fortele presedintelui sirian Bashar al-Assad au preluat controlul asupra intregului oras sirian Minbej si imprejurimilor acestuia, in cadrul unei desfasurari menite sa contracareze ofensiva turca, a anuntat Moscova marti, in cea de a saptea zi a unei ofensive lansate de Ankara in nord-estul Siriei,…