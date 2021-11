Stiri pe aceeasi tema

- Alla Pugaciova și-a schimbat radical look-ul. Cantareața a aparut la petrecerea organizata in cinstea zilei de naștere a fiicei Yuliei Proskuryakova și Igor Nikolaev cu parul tuns scurt. Fotografiile de la eveniment au fost publicate de Proskuryakova pe Instagram, scrie SHOK .md.

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- Loredana Groza a surprins cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani apare pe scena, intr-o ținuta excentrica. E din nou in forma, dupa ce acum o saptamana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Weekendul care tocmai a trecut l-a petrecut la Iași.…

- Loredana Groza și-a pus duminica fanii pe jar cu o postare dintr-o ambulanța. Cântareața nu precizeaza care este motivul pentru care s-a simțit rau, rezumându-se doar sa spuna ca "se simte mai bine". Loredana a postat duminica o imagine cu ea dintr-o ambulanța, fara a preciza…

- Intr-o emisiune radiofonica, Ioana Ignat a oferit detalii la care nimeni nu s-ar fi așteptat despre viața ei privata, lucru pe care il face cat se poate de rar. Cantareața a povestit ca a fost dependenta de alcool și ca i se parea ca doar așa putea trece cu bine peste toate episoadele negative din viața…

- Lidia Buble a atras atenția cu o postare recenta pe Instagram. Cantareața in varsta de 28 de ani a surprins cu ipostaza in care s-a fotografiat chiar ieri, 8 august. Artista a postat la secțiunea Instastory pe Instagram un selfie alaturi de un barbat misterios. Nu i-a dezvaluit numele, dar nu i-a aratat…