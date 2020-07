Jerusalem Post: Turcia devine tot mai mult o amenințare pentru Israel Corul tot mai puternic al declarațiilor anti-israeliene din Turcia, mai ales când vine vorba de combinația toxica dintre retorica religioasa și cea extremist-naționalista a partidului de guvernare, devine o amenințare tot mai mare pentru Israel și pentru stabilitatea regionala, potrivit Jerusalem Post, citat de Rador.

Dupa ce Turcia a anunțat ca va converti muzeul Hagia Sofia înapoi în moschee, președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Ankara va &"elibera&" apoi Al-Aqsa. În ultimele luni ministrul turc al afacerilor religioase și alte voci din guvern au transmis… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa a apreciat luni ca transformarea in moschee a fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul este o ''problema interna'' a Turciei, declaratie ce survine dupa criticile Bisericii Ortodoxe Ruse, relateaza AFP. "Consideram ca aceasta este o problema interna a Turciei si nici…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a atras atentia presedintelui turc Recep Erdogan cu privire la „dezaprobarea semnificativa provocata in Rusia de decizia de a schimba statutul bisericii Sfanta Sofia din Istanbul”, se arata intr-un comunicat al presedintiei ruse, dupa o discutie telefonica purtata luni…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis luni omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan nemultumirea Rusiei fata de decizia Turciei de a transforma din nou in moschee fosta bazilica Sfanta Sofia, transmite agentia EFE. Liderul de la Kremlin i-a ''atras atentia lui Recep Tayyip…

- O instanța superioara din Turcia a revocat, vineri, statutul de muzeu din epoca bizantina a Catedralei Sfanta Sofia din Istanbul. Astfel, a fost deschisa calea pentru ca fostul lacaș de cult creștin sa fie transformat intr-o moschee, așa cum dorește președintele Recep Erdogan, informeaza Deutsche Welle.Magistrații…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 a lovit vineri orasul turcesc Manisa, de pe coasta Marii Egee, insa pe moment nu au fost consemnate daune sau victime, informeaza DPA. Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri in districtul Golmarmara din Manisa, la ora 10:21 AM (08.20 GMT), potrivit Institutului…

- Ședința secreta a avut loc saptamana trecuta, joia. In timp ce Israelul și-a inceput ieșirea din izolare in urma cu doua saptamani, cabinetul de securitate s-a reunit pentru prima data de mai multe luni pentru a evoca un subiect grav: un atac cibernetic iranian ar fi lovit rețeaua de apa din Israel…

- La capatul a trei luni de tratamente intensive și investigații minuțioase, Andrei Constantinescu, in varsta de 6 ani și jumatate, din Hunedoara, Deva, a fost supus, in Turcia, transplantului cu celule stem. Intervenția, considerata a fi singura lui șansa de supraviețuire in lupta cu leucemia care i-a…

- China nu este acuzata doar ca a încercat sa ascunda date legate de epidemia de coronavirus, ci și ca a raspândit informații false și a purtat campanii de dezinformare. Beijingul ar încerca – la fel ca și Rusia și Iranul – sa profite de pandemie pentru a-și atinge anumite…