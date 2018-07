Stiri pe aceeasi tema

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- Nu știm nimic despre lucrurile cu privire la care vor fi convenit Donald Trump și Vladimir Putin in cursul discuției lor private de doua ore. Insa laudele pe care Trump i le-a adus in public fostului agent KGB sunt suficient de uimitoare. Președintele Americii a incheiat conferința de presa comuna -…

- "Slab". Iata ce este pentru Trump sentinta suprema. Cea pe care o lasa sa cada regulat ca un cutit asupra adeversarilor sai de cand s-a instalat la Casa Alba. Intalnirea la care spera de multa vreme Donald Trump cu omologul lui Vladimir Putin s-a tradus printr-o demonstratie de forta, dar pe seama presedintelui…

- Rusia il considera pe presedintele american Donald Trump drept ''partenerul'' sau, a dat asigurari vineri Kremlinul, inaintea primului summit intre liderul de la Casa Alba si omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.

- Rusia il considera pe presedintele american Donald Trump drept 'partenerul' sau, a dat asigurari vineri Kremlinul, inaintea primului summit intre liderul de la Casa Alba si omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.'Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia',…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca este "pregatit" pentru intalnirea fața in fața cu omologul sau rus, Vladimir Putin, glumind despre jurnaliștii care ii pun la indoiala lipsa de experiența și pregatire. "Putin este foarte pregatit, dar Trump va fi?", a spus el, amuzandu-se de intrebarile…

- S-a constatat ca Vladimir Putin si-a intetit laudele la adresa "viteazului" Donald Trump inaintea apropiatei intalniri dintre Statele Unite si Coreea de Nord din Singapore, pe data de 12 iunie. Liderul rus a declarat ca nabadaiosul republican se dovedeste "viteaz si matur" inaintea acestei reuniuni…

- Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu un delicat act de echilibru diplomatic atunci cand se va deplasa in China saptamana aceasta, dupa ce l-a vizitat pe Donald Trump cu aproximativ o luna in urma - in conditiile in care cele doua țari, China și Statele Unite, sunt implicate intr-un razboi…