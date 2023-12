Jertfa supremă a înaintașilor, în amintirea generațiilor de acum. Bragadiru a cinstit eroii neamului și tradițiile românești Pe Crucea comemorativa din fața Primariei orașului Bragadiru, realizata printr-o placare de marmura alba și neagra (marmura alba provine de la un alt monument memorial in cinstea eroilor cazuți in lupta, care s-a degradat) sunt gravate mai multe inscripții, dar cea care atrage cel mai mult atenția este aceasta: ”Spuneți generațiilor viitoare ca noi am facut suprema jertfa pe campurile de bataie, pentru intregirea neamului”. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 681, ediția print Evident, sunt menționate numele eroilor, iar cei care prețuiesc istoria și faptele de vitejie ale inaintașilor,… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

