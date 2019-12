Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul american Jerry Herman, cunoscut pentru musicaluri precum ”Hello, Dolly!” sau ”La Cage aux Folles”, a murit la 88 de ani, la Miami, anunța BBC.Jerry Herman a fost diagnosticat cu HIV in anii ´80. Decesul cauzat de complicații pulmonare a survenit joi, la Miami, fiind confirmat de…

- Allee Willis, textiera pieselor folosite drept teme muzicale in ”Friends” și “The Karate Kid” și a unor hituri precum ”September”, a murit la 72 de ani, anunța Variety, potrivit Mediafax.Compozitoarea Allee Willis, cunoscuta pentru colaborarea cu trupa Earth, Wind & Fire ca și pentru versurile…

- Ziarul Unirea FOTO: Spectacol omagial organizat la Cugir dedicat Zilei Naționale a Romaniei. Program de cantece și poezie partiotica, momente scenice interpretate de elevi și membrii cercurilor aparținand Centrului Cultural Centrul Cultural Cugir impreuna cu instituțiile de invațamant din oraș, au organizat…

- Pierdere uriașa in lumea filmului, dupa ce actrița americana Laurel Griggs a murit la varsta de 13 ani. Copila a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York și spera sa ajunga cat mai sus in acest domeniu.

- Laurel Griggs, care a debutat pe Broadway la varsta de șase ani, a murit la varsta de 13 ani, anunța tvynovelas.com. Tanara actrița a intrepretat rolul Ivanka din spectacolul „Once The Musical” timp de 17 luni. Familia lui Laurel Griggs a anunțat duminica ca tanara a murit in urma unui atac…

- Actrița americana Laurel Griggs, care a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York, și a participat de doua ori la emisiunea NBC "Saturday Night Live", a murit la varsta de 13 ani, in urma unor complicații provocate de astmul de care suferea, potrivit cnn.com, scrie Mediafax.Informația…

- Laurel Griggs, care a debutat pe Broadway la varsta de șase ani, a murit la varsta de 13 ani, anunța tvynovelas.com. Tanara actrița a intrepretat rolul Ivanka din spectacolul "Once The Musical" timp de 17 luni. View this post on Instagram Swipe to see me looking swaggy A post shared by {Laurel Griggs}…

- Actrita americana Diahann Carroll, prima femeie de culoare protagonista intr-un serial TV, care a castigat premiile Globul de Aur si Tony si care a fost nominalizata pentru Oscar, a murit, potrivit BBC preluat de news.roCarroll, care avea 84 de ani, a aparut in anii 1960 in "Julia", primul…