Relatiile dintre NATO si Rusia pot fi consolidate si ar trebui cautat un dialog, a declarat, intr-un interviu aparut marti in cotidianul francez Le Figaro, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit agentiei macedonene de presa MIA. "Rusia ramane vecinul nostru si nu am vrea ca relatiile dintre noi sa se transforme intr-un nou Razboi Rece sau intr-o alta cursa a inarmarii. Continuam sa cautam dialogul cu Rusia si credem ca este posibil. Am devenit convins de acest lucru cand eram premierul Norvegiei", a afirmat Stoltenberg. El a mai spus ca relatiile cu Rusia ar…