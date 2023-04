Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse care sa necesite masuri suplimentare de aparare, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in contextul anuntului Moscovei privind un plan de a transfera bombe atomice tactice in Belarus."Monitorizam…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca alianta nu a vazut nicio schimbare in postura nucleara a Rusiei dupa anuntul presedintelui Vladimir Putin ca va desfasura arme nucleare in Belarus."Anuntul presedintelui Putin face parte dintr-un tipar de retorica nucleara periculoasa…

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marti dimineata ca Alianta Nord-Atlantica si aliatii sai nu sunt parte a conflictului dintre Rusia si Ucraina, dar a subliniat ca este important ca ucrainenii sa fie ajutati sa se apere, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Alianta Nord-Atlantica si aliatii sai nu sunt parte a conflictului dintre Rusia si Ucraina, dar a subliniat ca este important ca ucrainenii sa fie ajutati sa se apere.

- Ministerul de Externe al Franței a lansat un apel catre cetațenii francezi sa paraseasca fara intarziere Belarus. „In contextul ofensivei armate a Rusiei impotriva Ucrainei și a inchiderii spațiului aerian belarus, orice calatorie in Belarus nu este in mod oficial binevenita”, a declarat ministerul…

- Alianța Nord-Atlantica (NATO) a cerut Rusiei sa iși indeplineasca obligațiile asumate in cadrul tratatului de reducere a armelor nucleare START, relateaza Sky News . Tratatul, care a fost prelungit pana in februarie 2026, a fost semnat intre SUA și Rusia pentru a impune „limite verificabile asupra…