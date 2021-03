Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez (51 de ani) și Alex Rodriguez (45 de ani) s-au desparțit, la doi ani dupa ce s-au logodit. Presa din SUA anunța ca cei doi au decis sa se desparta dupa ce Rodriguez, fost jucator de baseball, ar și inșelat-o pe Jennifer Lopez. Aceștia erau impreuna de aproape patru…

- Rusia a fost din nou zguduita de proteste de amploare in zeci de orașe. Lumea a ieșit in strada pentru susținerea lui Alexei Navalnii - principalul opozant al Kremlinului. El se afla in arest pentru niște presupuse dosare penale, deschise de procuratura rusa la comanda politica.

- Papa Francisc a facut apel catre toata lumea sa se vaccineze impotriva coronavirusului, pentru prima oara de la debutul pandemiei. Suveranul Pontif a transmis ca intreaga omenire ar trebui sa primeasca serul. Papa Francisc a confirmat ca se va vaccina saptamana aceasta, cand Vaticanul incepe programul…

- Pe Nicoleta Luciu o știe toata lumea ca fiind o femeie extrem de frumoasa, dar sigur nu știai ce bine arata mama ei! Surorile Luciu nu rateaza nicio ocazie ca sa se laude cu frumoasa lor mamica, fiindca toata lumea s-a prins ca de la ea au moștenit trasaturile deosebite.

- La doar 22 de ani, Edward Sanda este unul dintre cei mai indragiți cantareți din Romania, care are o relație cu admirabila Cleopatra Stratan. Cantarețul este destul de discret cand vine vorba de familia sa și sunt rare ocaziile cand acesta o afișeaza. De curand, artistul a postat o fotografie cu mama…

- Au facut ravagii pe internet cu dansurile lor si toata lumea vorbeste despre ei! Ea, mica de statura si harnica, el inalt si vesnic indragostit de sotia lui. Alexandra si Ionut Bodi, cuplul despre care toata Romania susoteste, s-a desparțit. Alexandra Bodi a anunțat separare de soțul sau