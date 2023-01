Stiri pe aceeasi tema

- De ce au divorțat, de fapt, Paula Seling și Radu Bucura și in ce relații au ramas, dupa 17 ani impreuna. Fara a dezvalui motivele concrete care au dus la divorț, Paula Seling a oferit cateva detalii despre destramarea familiei sale și relația din prezent cu barbatul care i-a furat inima cand avea doar…

- Jennifer Lopez a facut o recapitulare a anului 2022, pe care il considera cel mai bun an din viața sa, și a publicat un video pe rețelele sociale in care le-a aratat fanilor cele mai frumoase momente din anul care a trecut.

- „Omul cu Tourette”, caștigatorul de la „iUmor”, s-a casatorit civil cu Alina, cea pe care o ceruse in casatorie in vara acestui an. Cei doi s-au cununat civil, in prezența apropiaților, insa evenimentul a fost unul discret. Anul viitor aceștia vor face și nunta.„Acum vreo doua saptamani. Știe lumea…

- Petrecere mare la FCSB! Denis Haruț și iubita lui, Daiana, s-au casatorit, iar cei doi au avut parte de o dubla petrecerea, asta pentru ca și-au botezat și fetița. Fundașul central de la FCSB s-a distrat alaturi de coechipierii sai, iar atmosfera a fost incinsa de nimeni altul decat Luis Gabriel.

- Anca Țurcașiu a fost invitata astazi in cadrul emisiunii „Teo Show”, unde a vorbit despre decizia fiului sau Radu, de a se casatori la 23 de ani. Artista marturisește ca a fost surprinsa de decizia fiului ei. „S-a insurat. Nu știu ce sa spun despre asta, pentru ca m-a luat prin surprindere acest gest,…

- Jennifer Lopez face senzație in cel mai nou numar al revistei Vogue. Artista a pozat in cateva ținute spectaculoase ale marilor designeri și a vorbit despre viața sa sentimentala și despre casnicia cu Ben Affleck.

- Jennifer Lopez a facut, de curand, dezvaluiri, in premiera, depre casatoria cu Ben Affleck. Așadar, pentru o revista internaționala, artista a vorbit despre casatoria cu actualul ei soț. Ce a spus cantareața despre pasul cel mare alaturi marele actor.

- Ben Affleck și Jennifer Lopez au purtat discuții cu oficialii ucraineni despre sprijinul care poate fi acordat Ucrainei, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…