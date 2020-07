Jennifer Aniston va fi nașa fetiței lui Katy Perry Katy Perry este insarcinata și va deveni in curand pentru prima oara mamica. Și a ales-o deja pe cea care ii va nași copilul. Este vorba despre nimeni alta decat buna sa prietena, actrița Jennifer Aniston. „Katy și Jen sunt foarte apropiate. In perioada carantinei s-au vazut, respectand insa regulile de distanțare sociala. Katy și Orlando au rugat-o pe Jen sa fie nașa copilului lor. Momentul a fost unul foarte emoționant pentru toți trei”, a dezvaluit o sursa pentru revista People. Vezi aceasta postare pe Instagram i’ve got to shed all this…