Jeff Bridges are cancer. Ce mesaj a transmis actorul Jeff Bridges a fost diagnosticat cu limfom la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut de celebrul actor american pe rețelele de socializare. Actorul Jeff Bridges a transmis printr-un mesaj pe Twitter ca a fost diagnosticat cu limfom, o forma de cancer ce se dezvolta la nivelul sistemului limfatic (țesutul și organele care produc, depoziteaza și transporta celulele sangivne albe). Citește și: Un membru al trupei britanice “Wanted” are cancer cerebral in faza terminala la 32 de ani „Am fost diagnosticat cu limfom. Deși este o boala grava, sunt fericit ca am o echipa grozava de medici,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

- Actorul Jeff Bridges, cunoscut pentru roluri din filme ca „The Big Lebowski”, „Crazy Heart” si „True Grit”, recompensat anul trecut cu trofeul „Cecil B. DeMille” pentru intreaga activitate, a anuntat ca a fost diagnosticat cu limfom.

