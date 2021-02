Jeff Bezos, fondator al Amazon, se retrage de la conducerea companiei

Jeff Bezos se va retrage in acest an din functia de director general al grupului Amazon.com, iar seful diviziei cloud, Andy Jassy, va deveni CEO. Bezos va deveni presedinte executiv al consiliului de administratie al Amazon, transmite CNBC.

Citește și: S-a facut marea imparțeala a prefecților: lista județelor adjudecate de PNL, USR-PLUS și UDMR

Bezos a infiintat Amazon in 1994 si de atunci a transformat libraria online intr-un mega grup de comert electronic cu acoperire globala intr-o serie de categorii diferite, de la gadgeturi la produse alimentare si pana la streaming, informeaza…