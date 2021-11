Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30 octombrie a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava, a fost declanșata o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 10.00, la circa 50 m fața de frontiera pe direcția localitații Bilca, un echipaj…

- In dimineata zilei de 22 octombrie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au descoperit, in apropierea granitei, pe direcția localitații de frontiera Lupcina, patru colete cu țigari de proveniența Duty-Free, in urma inventarierii rezultand cantitatea de 1.980…

- Scene de film, luni pe drumurile din Botoșani, unde polițiștii de frontiera au urmarit kilometri buni mașina unui contrabandist de țigari. Dupa o cursa nebuna și focuri de arma trase inspre cauciucuri, șoferul a fugit, dupa care și-a incendiat mașina și a fugit prin porumb, se arata in comunicatul…

- Polițiștii de frontiera botoșaneni au identificat, in extravilanul localitații Roșiori, județul Botoșani, un autoturism despre care existau informații ca ar fi implicat in acte de contrabanda. Soferul autoturismului suspect nu a oprit la semnalele regulamentare ale polițiștilor și, in consecința, aceștia…

- Poliția Orașului Vicovu de Sus a fost sesizata prin „S.N.U.A.U 112” cu privire la faptul ca pe raza comunei Brodina a avut loc un eveniment rutier, iar unul dintre conducatorii auto a parasit locul accidentului. Politistii deplasati la fata locului au stabilit ca in timp ce ieșea cu autoturismul din…

- In cursul zilei de sambata, de 28 august a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 8.30, polițiștii de frontiera au identificat…

- In data de 11 august polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Biroul Fraude Vamale au acționat pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile. Activitațile s-au desfasurat pe raza orașului Liteni, fiind efectuate…

- Politistii si procurorii aradeni au descoperit un TIR inmatriculat in Ungaria abandonat in localitatea Halmagiu, iar la deschiderea remorcii, in baza unui mandat de perchezitie, au gasit peste 80.000 de pachete cu tigari de contrabanda provenite din Belarus, informeaza Agerpres . TIR-ul stationa in…