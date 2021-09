Stiri pe aceeasi tema

- Celebru pentru rolurile de polițist sau aventurier, Jean-Paul Belmondo sau Bebel, a fost unul dintre cele mai mari nume ale cinematografiei franceze, cu o cariera de peste 50 de ani și aproape 80 de filme. Anunțul a fost facut de avocatul sau, care a precizat ca actorul a murit in locuința sa din Paris.…

- Apar primele declarații pe marginea tensiunilor despre care s-a aflat ca au aparut in ședința de Guvern de miercuri, 1 septembrie, (VEZI AICI) și in privința nemulțumirilor manifestate de USR PLUS pe tema introducerii proiectului de investiții denumit ”Anghel Saligny”, cunoscut și drept PNDL 3. Deși…

- Mostenitoarea tronului Belgiei, printesa Elisabeth, in varsta de 19 ani, isi va incepe studiile superioare la Universitatea Oxford in luna octombrie, conform unui anunt facut marti de Casa Regala belgiana, transmite DPA. Avand in prezent titlul de ducesa de Brabant, printesa Elisabeth…

- Am vazut la TV5 Monde ultimul interviu al lui Alain Delon, dat in urma cu o saptamana. Ziaristul Cyril Viguier insista: „Alain Delon is back!” Discuția a avut loc pe proprietatea lui Delon de la Douchy. Cred ca domeniul e cat jumatate de Snagov. „Filmam ceva prin Loiret, am trecut pe aici și m-a impresionat…

- Un adolescent, de 16 ani, din Jibou, a ajuns luni seara la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism. Dupa impact, soferul a parasit locul faptei. Acesta avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat. La data de 21 iunie a.c., ora 22.00, un barbat, in varsta de 58 de ani, din…