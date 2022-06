Jean-Louis Trintignant, mai aproape de Cer

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul francez Jean-Louis Trintignant a murit pe 17 iunie, la varsta de 91 de ani, a anuntat sotia lui, Mariane Hoepfner, pentru AFP. Trintignant, cunoscut din filme ca „Si Dumnezeu a creat femeia" si „Amour", suferea de cancer la prostata de patru ani. Sotia lui a precizat ca el a murit in locuinta…

- Marele om de cultura Valeriu Rapeanu, profesor, critic literar, eseist si istoric, a incetat din viata duminica, 12 iunie, la varsta de 90 de ani. A colaborat mult timp cu cotidianul ”Curierul National”, caruia i-a oferit constant materiale culturale de prestigiu, gasind in paginile acestei publicatii…

- La Festivalul de la Cannes incheiat recent, Ruben Ostlund a reusit sa isi adjudece (pentru a doua oara in cariera) prestigiosul premiu Palme d’Or, pentru filmul Triangle of Sadness. Regizorul suedez este cunoscut pentru predilectia pentru satira sociala, si nici de data aceasta tema aleasa nu face exceptie.…

- Nascut in 1810, cel alintat ”Cash” va milita pentru abolirea sclaviei, deși tatal sau avea domenii intinse. Marele boxer va dori sa-și schimbe numele moștenit de la el, pentru ca ”era unul de om asuprit” "Ipocriților! Sa va aud ce mai spuneți acum! Hai, cine e cel mai mare?", intreaba la conferința…

- Vești ingrozitoare pentru Cristiano Ronaldo. Marele fotbalist este in doliu. Unul din gemenii sai a murit dupa ce Georgina Rodriguez a nascut luni, 18 aprilie. Cei doi parteneri așteptau doi gemeni, o fetița și un baiat. Din pacate, baiețelul nu a supraviețuit. Fiul lui Cristiano Ronaldo a murit la…

- In ziua de 10 Aprilie 1847 s-a nascut marele jurnalist american Joseph Pulitzer (d. 29 octombrie 1911). Pulitzer s-a nascut la Macau, oraș situat pe Mureș, in familia instarita a unui evreu care se ocupa cu comerțul de cereale. Citește și: Si generalul Berechet se revolta ca ii rasare un bloc in spatele…

- Marele maestru rus Sergey Karjakin (32 de ani) a primit o suspendare de șase luni din partea ​Federatiei Internationale de Sah (FIDE), in urma declarațiilor in care și-a manifestat sprijinul pentru Vladimir Putin, președintele Rusiei, cel care a ordonat invazia din Ucraina. ...