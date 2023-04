Stiri pe aceeasi tema

- Bianca, soția lui Jean Gavril, a oferit o prima reacție in urma sarutului neașteptat dintre partenerul ei și Andreea Balan, din timpul unei probe, in ediția de marți seara a show-ului America Express. Ce a marturisit aceasta, dupa ce a vazut ca artistul a pupat-o pe Andreea Balan in cadrul emisiunii.

- Bianca, soția lui Jean Gavril, a reacționat dupa ce a vazut la TV sarutul dintre artist și Andreea Balan in cadrul unei probe de la America Express - Drumul Aurului. Partenera cantarețului a fost deranjata de alte lucruri.Bianca și Jean Gavril formeaza un cuplu de foarte mulți ani și s-au casatorit…

- In urma cu doar o seara, telespectatorii de la Antena 1 s-au putut bucura de un nou episod America Express - Drumul Aurului, dar și de momentele in care concurenții s-au casatorit și au trait momente intense. Ei bine, in episodul de ieri, Jean Gavril și Andreea Balan s-au sarutat. Iata ce a marturisit…

- Jean Gavril, concurentul de la America Express - Drumul Aurului, se mandrește cu o familie minunata. Artistul are o soție superba și o fiica minunata. Hai sa vezi cum arata persoanele la care s-a gandit fara oprire in aventura din Mexic.

- Jean Gavril, concurentul de la America Express - Drumul Aurului, se mandrește cu o familie minunata. Artistul are o soție superba și o fiica minunata. Hai sa vezi cum arata persoanele la care s-a gandit fara oprire in aventura din Mexic.

- Jean Gavril și Dinu, fratele sau, au acceptat provocarea America Express. Pe tot parcursul competiției, cei mai mari susținatori ai artistului au fost Bianca, soția sa, și fiica lor. Iata cat de frumoasa este partenera concurentului de la America Express: Drumul Aurului.

- Jean Gavril are o familie și o casnicie fericita, astfel ca viața a fost foarte generoasa cu el. Cea care i-a furat inima este Bianca, o frumoasa blonda alaturi de care a reușit sa treaca peste toate obstacolele vieții.