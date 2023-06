Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Spaniei, cvintupla campioana europeana de tineret, a castigat Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, dupa ce a smuls egalul cu Ucraina, 2-2, marti seara, pe Stadionul Giulesti din Bucuresti, informeaza Agerpres.Ucraina a condus de doua ori, dar ibericii…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a castigat spectaculos medalia de aur in proba feminina de simplu din cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), marti seara, dupa ce a invins-o in finala pe Xiaoxin Yang (Monaco), cu scorul de 4-3 (4-11, 7-11, 11-7, 8-11, 13-11,…

- Olanda U21 - Georgia U21 și Portugalia U21 - Belgia U21, din grupa A la EURO 2023, au loc acum. Meciurile au inceput de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spania U21 și Ucraina U21 se intalnesc de la ora 21:45 pe Giulești, in grupa Romaniei la EURO 2023. Grupa A Georgia conduce surprinzator grupa, cu 4 puncte,…

- Ciclistul Vlad Dascalu a adus Romaniei prima sa medalie de aur la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), duminica, in cursa de mountain bike.Dascalu, fost campion mondial de tineret, s-a impus cu timpul de 1 h 19 min 41 sec, fiind urmat in clasamentul final de elvetianul Lars Josef…

- Sportiva romana Gabriela Bianca Coman a fost invinsa de croata Ivana Duvancic cu 2-0 (7-1, 17-4) in optimile de finala ale categoriei 53 kg, sambata, in concursul de taekwondo din cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), informeaza Agerpres.Coman, invinsa de principala favorita,…

- Sportivul roman Catalin Chirila s-a calificat, vineri, in finala probei de canoe simplu pe 500 metri la Jocurile Europene de Cracovia - Malopolska (Polonia), dupa ce a castigat seria a doua, cu timpul de 1 min 49 sec 007/1000.

- Sportivul roman Stefan Comanescu a adus prima medalie a Romaniei la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), joi, la karate, obținand bronzul in cadrul categoriei 67 kg. Jocurile Europene 2023 sunt transmise in direct la TVR in perioada 21 iunie - 2 iulie.

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…