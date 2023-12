Stiri pe aceeasi tema

- Economistul argentinian libertarian Javier Milei a fost investit duminica in functia de presedinte al Argentinei, el avertizand in discursul sau inaugural ca nu are alta alternativa decat un soc fiscal puternic si dureros pentru a rezolva cea mai grava criza economica din ultimele decenii, cu o inflatie…

