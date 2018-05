Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane sunt cautate de Politie dupa ce, miercuri, au jefuit o banca din Baia Mare, fiind constituita o echipa complexa pentru identificarea si prinderea autorilor care au amenintat cu arma casierita si au plecat cu 100.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua persoane au sustras miercuri, de la o sucursala din Baia Mare a Bancii Transilvania, o suma de bani, amenintand pe unul dintre angajati. "La 11,40 am fost sesizati prin 112 ca la o unitate...

- Un calator prins fara bilet in trenul IR 1746 Baia Mare – Bucuresti Nord a sunat la 112 si a anuntat ca arunca in aer garnitura. Incidentul a avut loc miercuri seara, in gara Ploiesti Vest, iar pasagerul a fost dus la sectia de politie pentru cercetari. Potrivit unui comunicat de presa…

- In timp ce incerca sa sustraga bunuri dintr-o locuinta, un barbat a fost surprins in flagrant de proprietar, care a anuntat politia. Evenimentul s-a produs azi-noapte, in jurul orei 02.00, pe Aleea Armoniei din municipiul Baia Mare. Este vorba de un tanar de 30 de ani din municipiu, care dupa ce a sustras…

- Incident deosebit de grav in aceasta dupa-amiaza in Baia Mare, unde un barbat a fost aruncat in apele reci ale raului Sasar. Evenimentul a avut loc in zona Podului Culturii, barbatul aruncat in apa fiind la un pas de a-și pierde viața.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri, in jurul orei 22.45, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o agentie de pariuri din centrul Craiovei si a cerut angajatei banii incasati, amenintand-o cu un pistol pe angajata…

- Iesenii sunt in pericol de multe ori chiar si in zonele publice. Talharii ataca la drumul mare, folosindu-se de spray-uri iritante lacrimogene. Doi indivizi care au actionat in aceasta maniera au fost prinsi de politisti. Infractorii au reusit sa fure doua telefoane mobile dupa ce le-au pulverizat spray…