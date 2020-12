Stiri pe aceeasi tema

- Procurori japonezi vor sa-l interogheze pe fostul premier Shinzo Abe cu privire la un scandal legat de finantarea receptiilor organizate pentru sustinatorii sai, au relatat joi media locale, citate de France Presse, potrivit AGERPRES. Conform legislatiei japoneze, cheltuielile efectuate pentru…

- Procurorii si politistii de la investigatii economice efectueaza miercuri, 14 octombrie, perchezitii la biroul sotului fostului premier Viorica Dancila.Insa, fosta șefa a PSD a infirmat descinderile și acuza ca știrea aparuta este falsa. In plus, Dancila a facut totuși precizarea ca ”documentele…

- La numai noua ore de la lansare, o platforma online înfiintata de ministrul administrației din Japonia pentru a-i permite fiecarui cetatean japonez sa semnaleze excesele de birocratie a trebuit sa fie suspendata din cauza numarului extrem de mare de plângeri, relateaza AFP și Barrons.Taro…

- Yoshihide Suga, 71 de ani, a fost ales miercuri, de Camera Inferioara a Parlamentului, premier al Japoniei si il va inlocui astfel pe Shinzo Abe, care a demisionat din aceasta functie din motive de sanatate, informeaza AFP si Reuters. Suga a fost ales cu 314 voturi din totalul celor 462 din Camera Inferioara…

- Yoshihide Suga, un aliat vechi al premierului in exercitiu Shinzo Abe, a castigat luni cu o majoritate covarsitoare alegerile interne din Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare in Japonia, ceea ce ii deschide calea pentru a deveni viitorul prim-ministru, in urma unui vot in parlament…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat sambata un "important" program de cumparare de arme si o reorganizare a fortelor armate ale tarii, in timp ce tensiunea cu Turcia creste in Mediterana orientala, informeaza France Presse preluat de agerpres.Vezi și: Incepe REVOLUȚIA și in Europa.…

- Premierul japonez Shinzo Abe, care se pregateste sa plece din functie saptamina viitoare din motive de sanatate, a insistat vineri pe necesitatea intaririi capacitatilor de aparare antiracheta ale tarii, cu precadere pentru a contracara amenintarea nord-coreeana, transmite AFP. ''Cred ca este necesar…

- Premierul japonez Shinzo Abe, care se pregateste sa plece din functie saptamana viitoare din motive de sanatate, a insistat vineri pe necesitatea intaririi capacitatilor de aparare antiracheta ale tarii, cu precadere pentru a contracara amenintarea nord-coreeana, transmite AFP. ''Cred ca este…