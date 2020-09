Stiri pe aceeasi tema

- Votul din cadrul Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia pentru desemnarea celui care ii va succeda premierului Shinzo Abe, care si-a inaintat demisia din motive de sanatate, va avea loc pe 14 septembrie, a confirmat miercuri o reprezentanta a formatiunii pentru AFP citata de Agerpres. Acest…

- Secretarul general al Guvernului japonez Yoshihide Suga intra in cursa la succesiunea lui Shinzo Abe, scrie duminica presa japoneza, iar competitia in vederea inlocuirii celui mai longeviv premier nipon se intensifica, relateaza Reuters.

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, in varsta de 65 de ani, ar urma sa isi anunte, vineri, intentia de a demisiona din cauza unor probleme de sanatate, informeaza Agerpres.Conform postului public de televiziune NHK, seful guvernului, afectat de o veche boala cronica intestinala, si-a exprimat "intentia…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe s-a intors luni la un spital din Tokyo dupa ce saptamana trecuta a petrecut acolo mai mult de sapte ore oficial pentru un control medical, relansand zvonurile asupra starii sale de sanatate, relateaza France Presse. Abe s-a intors la spital "pentru teste suplimentare",…

- Japonia acuza China de accentuarea revendicarilor sale teritoriale in marja crizei sanitare si o suspecteaza de propaganda si dezinformare cu privire la pandemia covid-19, in contextul in care Beijingul furnizeaza ajutor unor tari in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters si AFP, potrivit…

- Guvernul nipon a confirmat joi ca renunta la desfasurarea pe teritoriul Japoniei a sistemului de aparare antiracheta american Aegis Ashore, la doua zile dupa ce a anuntat suspendarea acestui program costisitor si contestat, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Consiliul national de securitate a discutat…

- Japonia urmareste situatia din Hong Kong cu "profunda ingrijorare" dupa ce China a adoptat o noua lege de securitate pentru oras, a declarat luni prim-ministrul nipon Shinzo Abe, care a subliniat importanta mentinerii demersurilor de respectare a principiului "o tara, doua sisteme", informeaza Reuters…