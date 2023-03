Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește reacția oamenilor de rand, aceștia sunt indignați, printre altele, de faptul ca, inainte de a zbura spre Tokyo (Japonia), avionul inchiriat de Administrația Prezidențiala de la Global Jet (Luxemburg) a zburat intai din București spre Sibiu și abia apoi a zburat mai departe spre capitala…

- Selectionerul Frantei, Didier Deschamps, s-a exprimat pentru prima oara pe tema plecarii precipitate a atacantului Karim Benzema din cantonamentul Les Bleus, inaintea Cupei Mondiale 2022, explicand ca accidentarea cu care se confrunta la momentul respectiv jucatorul lui Real Madrid nu ii permitea sa…

- In ceea ce privește reacția oamenilor de rand, aceștia sunt indignați, printre altele, de faptul ca, inainte de a zbura spre Tokyo (Japonia), avionul inchiriat de Administrația Prezidențiala de la Global Jet (Luxemburg) a zburat intai din București spre Sibiu și abia apoi a zburat mai departe spre capitala…

- Cartografierea digitala a dus la descoperirea a aproximativ 7.000 de noi insule japoneze, ceea ce inseamna o dublare a numarului cunoscut inițial, relateaza The Guardian . Insulele care aparțin Japoniei sunt raspandite pe o suprafața de peste 370.000 de kilometri patrați, iar de-a lungul timpului țara…

- Unul dintre cei mai de succes fotbaliști britanici din istorie, fostul star de la Tottenham Hotspur și Real Madrid, Gareth Bale, și-a anunțat retragerea din fotbal. Bale fusese capitanul Țarii Galilor la Cupa Mondiala din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fotbalistul galez Gareth Bale a anuntat, luni, ca se retrage din activitate la doar 33 de ani. Este finalul unei cariere impresionante, in cursul careia a castigat de cinci ori Liga Campionilor cu Real Madrid. „Dupa o analiza atenta, imi anunt retragerea imediata de la echipa mea de club si din fotbalul…

- Fumio Kishida a reafirmat sprijinul deplin al guvernului de la Tokyo pentru Ucraina in lupta sa impotriva Rusiei relateaza The Guardian .„Am condamnat cu fermitate agresiunea continua a Rusiei și am declarat ca Japonia va face tot posibilul pentru a oferi asistența, inclusiv pentru a trece prin iarna,…

- Prin oferirea de stimulente financiare, guvernul Japoniei incearca sa rezolve problema aglomerarii din Tokyo, problema subpopularii zonelor rurale și, macar parțial, criza demografica cu care se confrunta țara imbatranita, scrie CNN . Oficialii japonezi se ofera sa plateasca familiile care aleg sa se…