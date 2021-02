Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in estul Japoniei, in regiunea Fukushima, la aproape zece ani de la dezastrul nuclear din 2011. Seismul puternic a fost resimtit pe scara larga in toata tara și a zguduit cladirile capitalei Tokyo.

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,3 s-a produs vineri in largul prefecturii Mie din Japonia, relateaza Xinhua care citeaza Agentia nipona de meteorologice (JMA). Seismul, care a avut epicentrul la 390 de kilometri adancime, s-a produs in jurul orei locale 22:39. In unele zone ale…

- Centrul seismic al cutremurului care a zguduit regiunea la ora 2:23 am (17.23 GMT duminica) a fost localizat in afara prefecturii Aomori, la o adancime de 43 kilometri, a precizat Agentia meteorologica nipona.Potrivit Kyodo, seismul a fost resimtit si in anumite parti din Hokkaido, cea mai nordica insula…

- Un seism cu magnitudinea 6,7 a zguduit regiuni din nordul Taiwanului joi seara, potrivit Biroului Central pentru Meteorologie al insulei, informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs in largul costei nord-estice a Taiwanului, la o adancime de 77 de kilometri, a mai precizat biroul meteorologic.…

- Japonia, Franta si SUA vor organiza exercitii militare comune terestre si pe mare in luna mai a anului viitor, a informat duminica ziarul nipon Sankei, citat de Reuters.