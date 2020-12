Japonia se alătură țărilor care vor să interzică vânzarea mașinilor cu motoare diesel și pe benzină. De când se va aplica interdicția Japonia se alatura țarilor care vor sa interzica vanzarea mașinilor cu motoare diesel și pe benzina. De cand se va aplica interdicția Japonia intentioneaza sa interzica vanzarea de autovehicule noi echipate cu motoare care functioneaza cu benzina sau motorina incepand de la mijlocul anilor 2030, in cadrul eforturilor care vizeaza atingerea neutralitatii climatice pana in 2050, au anuntat joi mai multe media locale. Guvernul japonez şi producătorii de vehicule ar fi în discuţii cu privire la acest proiect care ar urma să fie aplicat la mijlocul anilor 2030 şi ale… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

