Japonia înregistrează peste 110.000 de cazuri de Covid pe zi Cazurile zilnice COVID-19 din Japonia au atins un record de peste 110.000, a anuntat sambata agentia de presa Jiji. Confruntat cu un al saptelea val de COVID, premierul Fumio Kishida a indemnat joi populatia sa dea dovada de vigilenta maxima, scrie Antena3. Vineri, numarul zilnic de noi cazuri raportate in toata țara a ajuns la 103.311, situandu-se peste 100.000 pentru prima data de cand a fost stabilit recordul de 104.168 de cazuri pe 5 februarie. Varianta de coronavirus BA.5 omicron, extrem de contagioasa, se raspandește in Japonia, pe fondul unui al șaptelea val de infecții. Numarul de pacienți… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

