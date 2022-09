Stiri pe aceeasi tema

- La 15 august 1945, imparatul Hirohito a anuntat, in primul sau discurs difuzat la radio, acceptarea de catre Japonia a conditiilor de capitulare avansate de Puterile Aliate, punandu-se astfel capat celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scrie Agerpres care citeaza Reuters.

- Agentia meteorologica a Japoniei a emis marti un avertisment in legatura cu taifunul Hinnamnor, care se apropie de insulele izolate din sudul tarii, si i-a indemnat pe localnici sa se adaposteasca inainte ca situatia sa devina prea periculoasa, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- In mai multe regiuni ale lumii, consolele de gaming PlayStation 5 vor costa mai mult, dupa o scumpire semnificativa anuntata de producatorul japonez. In Europa, PS5 se scumpeste cu 10%, urmand ca versiunea cu disc Ultra HD Blu-ray sa coste 550 de euro (de la 500 de euro), iar cea digitala sa se scumpeasca…

- In 2018, inundatiile si alunecarile de teren au ucis peste 200 de persoane in vestul Japoniei in timpul sezonului ploios anual.Mai multe poduri s au prabusit si rauri au iesit din matca joi dupa ploi abundente inregistrate in nordul Japoniei, unde 200.000 de locuitori au primit aviz de evacuare, informeaza…

- Maimuțe salbatice au atacat zeci de locuitori ai unui oraș din sud-vestul Japoniei in ultimele saptamani, animalele fiind vazute in timp ce se strecurau in casele oamenilor pe geam și ii loveau pe la spate, in timp ce poliția incearca fara succes sa le prinda, scrie CNN.

- Vulcanul Sakurajima din Japonia, situat pe insula Kyushu, a erupt duminica, determinand evacuari in regiune, potrivit CNN . Agenția de Meteorologie din Japonia (JMA) a declarat ca vulcanul a erupt in jurul orei 20:05. ora locala (7:05 a.m. ET). Filmarile camerelor de supraveghere ale agenției au aratat…

- Poliția japoneza a lansat o ancheta privind asasinarea fostului prim-ministru japonez Shinzo Abe – dar se știu puține lucruri despre suspectul – Tetsuya Yamagami – care a fost arestat vineri la locul impușcaturii fatale, scrie CNN. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost declarat mort de catre medicii de…

- E alerta in Japonia, dupa ce fostul prim-ministru al Japoniei a fost impușcat in piept, in timp ce susținea un discurs. Shinzo Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat din spate, in mijlocul speach-ului pe care il ținea in orașul Nara, vineri, 8 iulie. Care este starea de sanatate a niponului. Fostul…