- Doi condamnați la moarte in Japonia au dat in judecata țara pentru ca deținuții sunt anunțați cu doar cateva ore inainte ca execuția sa aiba loc. Ei cer schimbarea procedurii și daune pentru aceasta practica „inumana”, a anunțat vineri avocatul lor, potrivit Reuters.

- Doi comisari de citare romani au fost delegați de World Rugby la meciurile test din luna noiembrie, informeaza Federatia Romana de Rugby. Astfel, Mihai Irimia se va asigura ca nu exista acțiuni ce contravin legilor jocului la meciul dintre Portugalia și Japonia, de pe 13 noiembrie, care va avea loc…

- Zeci de mii de calatori straini sunt așteptați sa soseasca luni în Thailanda, în condițiile în care aceasta țara se deschide pentru turiști dupa 18 luni de restricții contra pandemiei de Covid-19, scrie BBC News. Turiștii din lista de 63 de națiuni ”cu risc scazut”,…

- Nistor a amintit ca 61% dintre angajații din invațamant s-au imunizat, in condițiile in care rata medie de vaccinare la nivel național este de 30%. ”Vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale este ilegala și imorala. Nu facem parte din categoria antivacciniștilor, exista o pandemie care a dus la milioane…

- Premierul Boris Johnson a anunțat ca guvernul britanic va investi aproximativ 272 de milioane de euro, în plus fata de finantarea Loteriei Nationale, pentru sprijinirea sportivilor olimpici si paralimpici în vederea JO Paris 2024.Investitia, care reprezinta o crestere cu 44% a finantarii…