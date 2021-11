​Japonia: Copiii ar putea primi câte 880 dolari Japonia ar putea cheltui circa 2 trilioane de yen (18 miliarde dolari) pentru a da gospodariilor cu copii sub 18 ani 100.000 yen (circa 880 dolari), ca parte a unui plan de stimulare economica menit sa diminueze impactul pandemiei, potrivit ziarului Yomiuri, citat de Reuters.



Este vorba de 100.000 yen/copil, pe care îi vor primi în primavara anului viitor, indiferent de venitul gospodariilor, a spus ziarul fara a cita surse.



Administrația noului premier Fumio Kishida are în vedere, de asemenea, sa ofere numerar gospodariilor cu venituri mici și muncitorilor temporari,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

