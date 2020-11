Japonia are un nou moștenitor al tronului. Cine este prinţul Fumihito Japonia are un nou prinț moștenitor. Fumihito, fratele imparatului Naruhito, a fost proclamat ocupantul primului loc in ordinea succesiunii la tron. Ceremonia a avut loc la Tokyo. In varsta de 54 de ani, printul Fumihito a aparut imbracat intr-o roba traditionala portocalie. La ceremonie au participat familia imperiala și aproape 50 de invitați, majoritatea purtand masti de protectie. In Citeste articolul mai departe pe noi.md…

