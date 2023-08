Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea unei rachete japoneze de aselenizare, amanata pentru a treia oaraDecolarea unei rachete japoneze care urma sa transporte o sonda de aselenizare a fost amanata luni, pentru a treia oara, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat MHI Launch Services, codezvoltatorul lansatorului…

- Aproape 500 de persoane au participat, sambata, la Constanta, la concursul de inot in ape deschise AquaChallenge si Campionatul national de profil, conditiile meteorologice obligandu-i pe organizatori sa amane startul, sa schimbe locul de desfasurare a evenimentului si sa scurteze cursele.

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, spectacolul multimedia cu drone, care trebuia sa fie organizat seara trecuta, 15 august 2023, a fost reprogramat pentru o data care va fi anuntata ulterior, transmite un comunicat din partea Primariei Constanta. Din pacate, nici astazi, 16 august 2023, conditiile…

- In urma precipitațiilor puternice ce au avut loc in ultimele zile pe teritoriul țarii, conform datelor colectate din subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), ploile torențiale cu rafale de vint puternic au provocat mai multe prejudicii. Cele mai multe…

- Intarzieri record ale trenurilor din cauza blocajelor provocate de vijelii pe calea ferata. De la cateva zeci de minute pana la mai bine de 10 ore, acestea sunt intarzierile inregistrate de trenuri care veneau din vestul tari catre Capitala sau Constanta.

- Circulația trenurilor a fost afectata pe mai multe rute, inclusiv cele spre și dinspre Timișoara, din cauza condițiilor meteorologice. CFR Calatori a informat ca in cursul noptii 21/22 iulie 2023, din cauza conditiilor meteorologice nefavoabile in zonele din vest și sudul țarii, precum și in zona Petroșani,…

- Ca urmare a condițiilor meteorologice, descarcari electrice și averse torențiale, organizatorii Festivalului Freeland au hotarat anularea manifestarilor artistice care erau programate pentru aceasta seara, 07

- Someș Delivery Florești care era programat, sambata, 24 iunie, se amana pentru luna iulie din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Județul Cluj se afla pana sambata sunt cod galben de ploi.