- Jane Marczewski, cunoscuta sub numele de scena Nightbirde, a murit duminica, dupa luni de lupta și tratamente pentru cancer. Informația a fost publicata de TMZ, citand o sursa din apropierea artistei, scrie protv.ro . Jane Marczewski, care a fost recompensata cu Golden Buzz in 2021, suferea de cancer…

- Diva cantecului brazilian Elza Soares a murit, joi, la varsta de 91 de ani din „cauze naturale” la resedinta din Rio de Janeiro, a anuntat serviciul sau de presa, scrie Le Figaro, potrivit news.ro. „Cu mare tristete si cu durere va informam decesul cantaretei si compozitoarei Elza Soares la…

- Demi Lovato și-a dezvaluit un nou tatuaj: un paianjen imens pe o parte a capului. Cantareața in varsta de 29 de ani, care a revenit recent cu o noua frizura, a postat recent un story pe Instagram pentru a-și arata noul tatuaj care infațișeaza un paianjen negru pe partea laterala a capului. „Bunica Paianjen…

- Celine Dion a anunțat anularea celor 16 concerte ramase din turneul sau mondial, din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta in prezent, relateaza CNN . Cantareața canadiana a spus ca se recupereaza dupa „spasme musculare severe și persistente”, care ii impiedicau capacitatea de a putea performa,…

- Billie Eilish a dezvaluit ca a fost infectata cu COVID-19 in luna august a acestui an, scrie theguardian.com . Cantareața in varsta de 19 ani a susținut ca daca nu era vaccinata, cu siguranța ar fi murit. „Vreau sa clarific ca datorita vaccinului sunt bine”, a mai transmis ea. Starul, care și-a facut…

- Jay Jay Phillips, un muzician de heavy metal care a aparut in competiția „America’s Got Talent”, a murit, a anunțat trupa sa. Avea 30 de ani, potrivit variety.com . Trupa lui Phillips, Mettal Maffia, a facut anunțul ca acesta a murit. TMZ a raportat vineri ca Phillips a murit dupa o lupta cu COVID-19…