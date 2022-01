Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 ianuarie, polițiștii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare au oprit pentru control, in localitatea Botiz, un autoturism inmatriculat in Romania, condus de catre un cetațean in varsta de 39 de ani, din județul Satu Mare. Avand suspiciuni ca acesta ar transporta bunuri accizabile, polițiștii…

Prevenirea accidentelor grave și a consecințelor acestora reprezinta in continuare unul dintre obiectivele prioritare in cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj. Polițiștii rutieri au...

- Fortele de ordine au evitat, vineri, confruntarea intre cetele de uratori din localitatea ieseana Ruginoasa, cunoscute sub numele de "Deleni" si Valeni", informeaza Gruparea Mobila de Jandarmi Bacau. "Cetele de uratori numite 'Deleni' si 'Valeni' nu au reusit sa puna in practica traditionala…

- Pentru ca cetațenii sa se poata bucura in siguranța de Sarbatoarea Craciunului, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi la datorie și vor acționa pentru prevenirea si combaterea evenimentelor care pot afecta linistea comunitații. Totodata, polițiștii vor fi pregatiți…

- In perioada 29 30 noiembrie a.c. la Manastirea ,,Pestera Sf. Apostol Andrei din comuna Ion Corvin va avea loc ceremonialul religios desfasurat cu ocazia sarbatoririi Sfantului Andrei, ocrotitorul romanilor si increstinatorul Dobrogei. La aceasta actiune se estimeaza participarea unui numar mare de credinciosi…

- Politistii tulceni au desfasurat in cursul saptamanii trecute actiuni informativ preventive cu elevi ai claselor primare si din liceu, pentru prevenirea violentei in scoli si a delicventei juvenile.Recomandarile politistilor In cursul saptamanii trecute, politistii Biroului Siguranta Scolara din cadrul…

- Un accident soldat cu un ranit a avut loc luni seara, pe DN 1C, in orașul Seini. Polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 41 de ani din Tauții-Magherauș, in timp ce se afla la volanul unei autoutilitare care tracta o semiremorca incarcata cu ciment, avand direcția de deplasare dinspre Satu Mare…