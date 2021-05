Stiri pe aceeasi tema

- Doi jandarmi din Neamț au fost decorat de Armata SUA. Plutonierii adjutanți Nicolae Razvan și Ionel Savin au fost decorați cu „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru misiuni internaționale” și „The Army Achievement Medal”. Jandarmi din Neamț, decorați de Armata SUA Potrivit unui…

- Plutonierii adjutanti Ionel Savin si Nicolae Razvan Condurache, din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Neamt, au fost decorati cu ‘Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru misiuni internationale’ si ‘The Army Achievement Medal’, conferita de Armata Statelor Unite ale…

- In semn de inalta apreciere a activitații desfașurate in calitate de comandant al echipei de securitate in cadrul misiunii internaționale NATO Resolute Support- Afganistan in perioada 22 august 2018 – 01 martie 2019, maiorul MATASARU ADRIAN CONSTANTIN a fost decorat de catre Armata Statelor Unite ale…

- Pe 7 aprilie, de Ziua Mondiala a Sanatații, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, a acordat „Emblema de Onoare a DSU” Spitalului Județean Suceava. Medalia a fost acordata pentru contribuția adusa in combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și sprijinirea sistemului sanitar…

- Primul președinte indigen al Boliviei, Evo Morales, era forțat sa demisioneze in noiembrie 2019, dupa ce caștigase un nou mandat. Dupa o tactica brevetata in Europa, Opoziția a contestat alegerile, a acuzat frauda electorala iar Armata a susținut acuzațiile. Dupa ce Morales a plecat din țara, forțele…

- Țara care are cea mai mare flota militara din lume nu este Statele Unite ale Americii. De fapt, campioana la acest capitol i-a depașit pe americani, cu o forța navala impresionanta, in contextul in care liderul acesteia spunea, in urma cu trei ani, ca n-a fost niciodata mai urgenta construirea unei…

- In vreme ce tot felul de specialiști ne sperie cu valul trei al epidemiei, o analiza a datelor oferite de Direcția de Sanatate Publica și Grupul de Comunicare Strategica ne arata un alt lucru: ca se incearca creșterea numarului de cazuri pe baza creșterii numarului de teste. Este același procedeu, doar…

- Divizionara B Aerostar Bacau nu a ramas mult timp fara antrenor dupa desparțirea amiabila de Daniel Munteanu. Luni, 1 martie, „aviatorii” au batut palma cu Mihai Ionescu, care revine astfel pe banca gruparii bacauane. Fostul jucator al Ceahlaului Piatra Neamț a mai pregatit Aerostarul in ediția 2016-2017…