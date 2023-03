Stiri pe aceeasi tema

- In tara noastra sunt din ce in ce mai multi oameni angajati la stat. In ianuarie 2023, Romania avea aproximativ 1.300.000 de bugetari, cu 307 mai multi comparativ cu luna precedenta. Ceea ce ne plaseaza pe primul loc in UE la cheltuielile cu salariile angajaților la stat.Aproape 64% dintre bugetari…

- Juristul Fadei Nagacevschi afirma ca prin proiectul de lege prin care o aripa a Bibliotecii Naționale din Chișinau va fi transmisa cu titlu gratuit din proprietatea statului in proprietatea Mitropoliei Basarabiei se discrediteaza Mitropolia Basarabiei și se afecteaza relația cu Romania. „Stand-uperul…

- In concursul masculin, a fost la inaltime si Dumitru Iftime, de la ACS Ultra Run Constanta, care, la categoria 65 de ani, a obtinut doua medalii de aur. Atleti veterani de pe litoral, din judetele Constanta si Tulcea, au obtinut rezultate deosebite si la editia 2023 a Campionatului National de sala,…

- Claudia Bobocea a caștigat medalia de argint la cursa de 1.500 metri din cadrul Campionatelor Europene de atletism in sala, care se desfașoara in Turcia in perioada 2-5 martie 2023. Romanca a incheiat pe poziția a doua cu un timp de 4:03.76, in urma Laurei Muir, din Marea Britanie, cu 4:03:40, dar in…

- Vedetele din Romania sunt din ce in ce mai active pe Tik-Tok, acolo unde susțin live-uri din care caștiga sume mari de bani. Amarah, cea mai urmarita tanara transgender, i-a dezvaluit Oanei Zavoranu cați bani face din Tik-Tok, altfel ca vedeta s-a apucat și ea de live-uri pe platforma, acolo unde a…

- CFR Cluj datorita coeficientului bun pe care il are, ar fi cap de serie inclusiv in turul 3 din Champions League, in vreme ce FCSB, Craiova sau Farul ar pierde acest statut chiar și in turul 2. Structura cupelor europene nu se schimba pentru noi la vara. Doar campioana va avea acces in preliminariile…

- Intrebarea care a stat pe buzele multora este aceea daca este corecta teoria conform careia cutremurele din zona Gorjului ar putea fi provocate de exploatarile pentru gaze de șist din zona. La aceasta, expertul seismolog a spus ca este nevoie de cercetari amanunțite pentru a stabili corelația cauza…