Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, artistul de origine greaca Nikos Papadopoulos a fost saltat de mascați și bagat cu forța in carantina. Vedeta tv este de parere ca s-a comis un abuz din partea autoritaților.

- Un polițist din Suceava, diagnosticat in luna martie cu Covid-19 și aflat in izolare sau internat in spital tot de atunci, a ajuns sa traiasca un adevarat coșmar din cauza virusului care, dupa cum chiar el spune intr-un mesaj postat pe o rețea sociala, a „prins drag” de el.

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților a murit in noaptea de 19 spre 20 mai, dupa ce a pierdut lupta cu noul coronavirus. Intr-un interviu acordat anul trecut pentru Monitorul din Suceava , IPS Pimen a spus ca vrea sa fie inmormantat in Bucovina, pentru ca acolo a trait cei mai frumosi ani din viata sa.…

- Ce s-a intamplat cu soprana care a ajuns in coma la spital, dupa ce ar fi cazut pe scari! Ipoteze socante sunt luate in calcul! Procurorii ancheteaza, apropiatii vorbesc, in timp ce sotul și-a angajat deja un avocat și poate deveni principalul suspect de crima.

- Alexandra Tudose este din Suceava, are un baiețel de cinci ani și sufera de carcinom mamar ductal triplu pozitiv, de tip ulcerativ, avansat, inoperabil, cu metastaze. Pentru a ramane in viața trebuie sa urmeze un tratament cu imunoterapie și sa stopeze evoluția dura a maladiei. Dupa indelungi discuții,…

- Titus Corlatean, vicepresedinte al Senatului, reactioneaza la cazul demiterii directorului Sistemului de Gospodarire a Apelor din Suceava, Daniel Dragoi, dupa ce in presa au aparut imagini cu acesta in genunchi, in fața instituției pe care o conduce, rugandu-se ca Dumnezeu sa opreasca epidemia de coronavirus.…

- Soțul unei doctorițe a impușcat mortal cinci persoane pentru ca faceau prea multa galagie afara, in timpul izolarii pentru limitarea epidemiei de coronavirus din Rusia, transmite Daily Mail. Anton...

- O asistenta din Suceava, zone devenita focar de coronavirus in Romania, dupa ce mai mulți medici ai spitalului județean s-au infectat cu Covid-19, iși urla durerea. Se afla in spital cu fiica sa, ambele depistate pozitiv. Soțul i-a murit, deși nu era bolanv, cel mai probabil tot infectat cu virusul…